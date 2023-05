Maltempo: situazione in leggero miglioramento, ma per domani l’allerta è arancione

Lo annuncia l’ultimo bollettino della Protezione civile regionale

PALERMO, 15 maggio - Scende il livello di allerta per le condizioni meteo in Sicilia. Il dipartimento regionale di Protezione civile ha diffuso un'allerta per la giornata di domani con livello arancione per quanto riguarda la parte occidentale dell'Isola, gialla per le altre zone.

Resta l'allerta rossa, però, fino alla mezzanotte di oggi, per la provincia di Trapani e per parte di quelle di Palermo e Agrigento: su questa parte di Sicilia la pioggia continua a cadere incessante da questa mattina.

Frattanto, oggi sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, delle squadre di Protezione Civile in diversi punti della città di Palermo ed anche in provincia per venire incontro alle tantissime difficoltà della popolazione, dovute alle pessime condizioni meteo.