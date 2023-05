''Abbiamo bisogno d’aiuto per il maltempo'', ma è uno scherzo...

La burla su Facebook in occasione dell’ultima allerta meteo rossa

MONREALE, 17 maggio – "Pronto, per favore potete mandare una squadra in aiuto dei cani del Rifugio del cuore? Sono isolati a causa del maltempo".

È stata questa la richiesta d'aiuto giunta lunedì alla Protezione civile di Monreale, da parte di una gentile e ingenua signora residente al Nord che aveva letto un post su Facebook. Il post recitava così: "Siamo isolati a 500 metri d'altezza ci servono aiuti: coperte, cibo, farmaci. I randagi sono affamati, infreddoliti e bagnati". Peccato che una volta arrivati sul posto, in periferia di Monreale, l'artefice ha risposto ai volontari dell'associazione Evergreen che "si trattava di uno scherzo".

In quel giorno a Palermo e provincia era stato diramato il bollettino che proclamava l'allerta meteo “rossa”. E c'era realmente una pioggia battente ed incessante, ma fortunatamente tutto sotto controllo senza grosse urgenze.

La cosa insolita è che il tipo in questione, oltre a cibo e coperte chiedeva del denaro indicando l'iban sul quale versare le donazioni. Un'azione che già in passato, durante il lockdown, aveva messo in atto. In quell'occasione chiedeva sempre aiuti anche economici perché a Monreale gli scaffali dei supermercati erano vuoti. Il caso è già stato segnalato alle autorità competenti.