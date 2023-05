Monreale, inaugurata ieri la mostra in ricordo dell’arcivescovo Francesco Testa

L’evento organizzato a 250 anni dalla sua morte. LE FOTO

MONREALE, 18 maggio – È stata inaugurata ieri sera al palazzo arcivescovile di Monreale la mostra dal titolo "Francesco Testa. Pastore e Signore Benemerito (1773-2023)" che ha inteso celebrare i 250 anni dalla morte dell'illustre prelato.

Francesco Testa fu, infatti, arcivescovo metropolita di Monreale dal 1754, originario di Nicosia, già canonico della chiesa di Palermo e vescovo di Siracusa nel 1748. L’evento in sua memoria è stato organizzato dall’arcidiocesi di Monreale con l’intento di ricordarne la figura di pastore e signore benemerito e sottolinearne le importanti azioni svolte in un tempo in cui l’arcivescovo era ancora signore nel campo spirituale e in quello temporale.

Ha aperto i lavori la relazione di don Nicola Gaglio, cui sono seguiti gli interventi di don Giuseppe Ruggirello, don Giovanni Vitale, della professoressa Maria Concetta Di Natale e dell’assessore comunale Letizia Sardisco. Subito dopo è stato aperto il percorso espositivo al numeroso pubblico accorso per l’occasione. La mostra, collocata all’interno della sala ‘’San Placido’’ del museo diocesano, guida, infatti, il visitatore in un percorso a più livelli ricco di fonti documentarie e bibliografiche che permettono di ricostruire alcune delle vicende più salienti dell’azione pastorale dell’arcivescovo Testa.

Di particolare pregio è la presenza di paramenti, oggetti sacri e diversi quadri raffiguranti l’arcivescovo accanto alla possibilità di visionare le sei statue, commissionate a Luigi Valadier per l'altare monumentale d'argento del duomo di Monreale che è possibile osservare nella loro interezza ad altezza d’uomo. All’interno delle diverse bacheche espositive, è possibile inoltre ammirare le opere giuridiche, storiche e letterarie di cui fu autore Francesco Testa, insieme alle carte manoscritte contenenti le disposizioni, i provvedimenti, i resoconti delle visite pastorali e gli editti custoditi nelle carte d'archivio. Inoltre, sarà possibile osservare anche il bozzetto dell'affresco commissionato dall’arcivescovo Testa a Gioacchino Martorana per la volta della Cappella del Seminario arcivescovile di Monreale, proveniente dalla Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis.