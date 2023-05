Si è spento Lorenzo Salamone, decano dei giornalisti monrealesi

Per anni gestì la storica “Torrefazione Portorico”. Aveva 91 anni

MONREALE, 23 maggio – Si è spento oggi, all'età di 91 anni, Lorenzo Salamone, decano dei giornalisti monrealesi, voce storica del Giornale di Sicilia per diversi decenni. A portarselo via una malattia contro cui ha combattuto strenuamente, che non gli ha dato scampo.

Da un po' di tempo sofferente, proprio a causa delle precarie condizioni di salute, si è aggravato negli ultimi giorni, fino al decesso, avvenuto nelle prime ore della giornata odierna.

Universalmente conosciuto e stimato a Monreale, Lorenzo Salamone ha vissuto una vita intensa, fin da quando, all'età di soli 16 anni, decise di imbarcarsi per sostenere la sua famiglia. Lavorò, in seguito al cantiere navale di Palermo, facendo quindi, diversi altri mestieri. Moltissimi monrealesi, però, lo ricordano per essere stato il titolare della storica “Torrefazione Portorico” di piazzetta Arancio, che ha gestito per diversi anni.

Ma la sua grande passione è stata da sempre il giornalismo, che ha portato avanti ricoprendo il ruolo di corrispondente da Monreale per il Giornale di Sicilia. Una collaborazione lunga quasi cinquant'anni, fin dai lontani anni '70, quando firmava gli articoli relativi alle partite di calcio della squadra locale o seguiva le vicende politiche e di cronaca della cittadina.

Negli ultimi anni, inoltre, aveva pubblicato pure diversi articoli per Monreale News, con cui aveva instaurato un proficuo rapporto di collaborazione, fin quando le condizioni di salute glielo hanno consentito.

Di carattere allegro e gioviale, lo si incontrava sempre elegante e ben vestito di buon ora in piazza Vittorio Emanuele o al circolo Italia, pronto a disquisire sulle problematiche della città. Il piano traffico era il suo cavallo di battaglia e per questo argomento si è sempre battuto con tutte le amministrazioni che si sono succedute alla guida della cittadina normanna.

Lascia la moglie Antonia, i figli Annamaria, Pinuccia e Piero e i nipoti.

Ai familiari di Lorenzo Salamone le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.