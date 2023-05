Alla scuola Morvillo celebrata la giornata della legalità

Gli alunni hanno inneggiato al futuro con inni e canti per la legalità

MONREALE, 23 maggio – Anche quest’anno, come consueto, gli alunni della scuola Morvillo hanno celebrato la giornata della legalità con una manifestazione originale ed emozionante.

Alle 10, alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, del presidente del Consiglio Marco Intravaia, dell’assessore Rosanna Giannetto, dell’assessore Letizia Sardisco e del Comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli, il consulente del sindaco, Salvo Giangreco, gli alunni di tutti e tre gli ordini di scuola hanno inneggiato al futuro con inni, slogan e un girotondo tutt’attorno il perimetro dell’istituto.

“Legalità non può essere un concetto astratto” fa sapere Francesca Giammona, dirigente della scuola, “legalità deve trasformarsi in gesti concreti e tematiche specifiche. Quest’anno la nostra scuola ha abbracciato il tema della sostenibilità ambientale come trama portante di tutto il progetto educativo. Di fatto, quello di oggi, rappresenta un tassello fondamentale di in percorso che ha già visto la riqualificazione dei giardini dell’istituto, la piantumazione di alberi da frutto e la costituzione di un orto e vedrà l’intitolazione del frutteto a Marilù Monte e la marcia della sostenibilità a Giugno. Legalità è, quindi, preparare i nostri giovani alunni ad essere cittadini consapevoli e responsabili.”