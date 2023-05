Si è spento ieri Sergio Mammina, artista e grafico di grande valore

Arcidiacono: “Dedicheremo a lui il concorso grafico per il manifesto del Santissimo Crocifisso”

MONREALE, 28 maggio – Si è spento ieri, all’età di 75 anni, Sergio Mammina, artista e grafico di valore, che ha rappresentato nel migliore dei modi il monto della cultura a Monreale degli ultimi anni. Se lo è portato via una malattia contro cui ha lottato negli ultimi tempi.

Formatosi all’Accademia di Belle arti di Palermo, si è specializzato, poi, nelle discipline geometriche, trasmettendole a tantissimi studenti della provincia di Palermo. Ha insegnato all’istituto d’Arte di Monreale, ma anche a Palermo, alla scuola Ettore Majorana.

È stato un pittor di valore, partecipando a collettive e concorsi nazionali, vincendo nel 1983 il premio «Piersanti Mattarella» a Palermo. Una delle sue opere, tra l'altro, fu esposta alla Galleria d’arte moderna.

Per conto del Comune di Monreale, ha firmato diversi progetti grafici, che sono entrati a far parte della storia artistica della cittadina per la loro originalità e la loro qualità artistica.

Appresa la notizia della sua scomparsa, il sindaco, Alberto Arcidiacono ha fatto sapere che l’amministrazione cittadina ha già fatto sapere come ricordarlo in maniera significativa.

“Per la II edizione del concorso finalizzato alla realizzazione del manifesto della Festa del Santissimo Crocifisso – ha detto il primo cittadino – istituiremo un premio dedicato al professore Sergio Mammina scomparso ieri dopo una malattia che ha cercato di combattere con tutte le sue forze . La sua grande professionalità di grafico sono certo che motiverà ancora di più gli studenti monrealesi che parteciperanno al premio a lui dedicato dalla nostra amministrazione comunale.

Penso che questo sia il modo migliore per ricordare l’artista, il grafico e il docente che ha dedicato gran parte della sua vita alla formazione dei giovani e a progetti editoriali prestigiosi che hanno dato grande lustro alla nostra città e alla Sicilia”. Sono le parole del sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono. “L’amministrazione comunale - continua il primo cittadino – vuole rendere omaggio ad un personaggio che rimarra’ nel cuore di tanti cittadini amici e colleghi che hanno lavorato con lui per l’impegno profuso nel mondo dell’arte della cultura e anche del giornalismo considerato che il professore Mammina ha lavorato anche per il Giornale di Sicilia e altre riviste e quotidiani”.