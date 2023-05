Si è spento Roberto Bruno, per tanti anni insegnante dell'arte del mosaico

Si è spento Roberto Bruno, per tanti anni insegnante dell'arte del mosaico

Ha perso la sua battaglia contro una breve malattia. Aveva 66 anni

MONREALE, 29 maggio – Un altro lutto investe il mondo dell'arte monrealese. Dopo la prematura scomparsa di Sergio Mammina, avvenuta sabato, si è spento oggi, all'età di 66 anni, al termine di una breve, ma inesorabile malattia, Roberto Bruno, noto ed apprezzato maestro mosaicista monrealese.

Dal 2001 la sua attività di insegnante l'ha esercitata tra l'istituto di piazza Turba a Palermo e l'istituto d'arte per il Mosaico di Monreale. Tantissimi gli studenti che sono passati dai suoi banchi e e che da lui hanno appreso le difficili tecniche dell'arte musiva.

Chi lo ha conosciuto lo descrive come persona di grande sensibilità ed umanità, ancor prima che come un artista di grande livello.

I funerali si terranno domani, nella chiesa di San Castrense a Monreale, alle 10.30.

Ai familiari di Roberto Bruno le condoglianze più sentite di tutto lo staff di MonrealeNews.