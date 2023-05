Guasto al pozzo Boara, disagi in diverse zone della città

I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema

MONREALE, 30 maggio - È da domenica sera che giungono segnalazioni riguardo la pompa del pozzo Boara, che sembrerebbe ormai fuori uso da quasi 48 ore. Diversi i disagi creati ai cittadini, in quanto la pompa garantisce il servizio idrico a diverse zone della parte alta della città.

Da stamattina una squadra di tecnici del comune, insieme ad una ditta specializzata, si è messa al lavoro per capire l'origine del problema e la sua entità. Probabile che il esso riguardi il motore della pompa stessa, che potrebbe essersi bruciato in seguito ad un corto circuito o a qualche imprevisto. Fosse confermato il motore come origine del problema, sarà compito della ditta specializzata occuparsi della sua sostituzione.

Le zone della periferia coinvolte dal guasto sono diverse: sicuramente sono interessate quelle di Strazzasiti, del cimitero, di Favara, Pezzingoli, via Del Monte, contrada Santa Rosalia, e di Lenzitti. I rubinetti sono a secco da domenica sera, creando diversi disagi ai residenti.