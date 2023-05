Piazzale Florio, c'è una manifestazione motociclistica: saltano mercatino del giovedì e mercato del contadino

C'è l'ordinanza sindacale. Il mercato del contadino domenica 4 giugno sarà spostato a fondo Pasqualino, ad Aquino

MONREALE, 30 maggio – Piazzale Ignazio Florio è indisponibile a causa dell'organizzazione dell’evento “XX tre Valli della Conca d’ Oro” valevole come prova del campionato Europeo Enduro Vintage e anche per la 5ª e 6ª prova del campionato italiano, e “salta” per questa settimana il mercatino rionale, in programma dopodomani, giovedì 1 giugno.

Lo rende noto l'ufficio stampa del comune, comunicando l'emissione di un'ordinanza sindacale che sospende fino a domenica tutte le attività nell'area in questione. L'evento motociclistico è organizzato dalla Asd Moto Club Regolarità 70 e vedrà la partecipazione di centinaia di centauri che, anche con i loro staff, occuperanno le aree di piazzale Forio e “Guglielmo II”. Per questo sui due siti occorre sospendere temporaneamente tutte le attività programmate nelle predette aree.

Pertanto con ordinanza sindacale, come detto, saranno sospese temporaneamente le attività del mercato rionale di giovedì 1 giugno e del Mercato del Contadino di domenica 4 giugno, che – come è noto – si tengono nel piazzale “Ignazio Florio”, nonchè le attività itineranti dei giorni 2, 3 e 4 giugno in piazza Guglielmo II. Il Mercato del Contadino, però si trasferirà per domenica 4 giugno a fondo Pasqualino.