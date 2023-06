Studenti universitari di tutto il mondo al Fondo Antico: incantati dal patrimonio librario

Sono impegnati in un progetto Erasmus finalizzato alla catalogazione dei beni

MONREALE, 9 giugno – Si è svolta ieri pomeriggio al Fondo Antico della biblioteca comunale la visita guidata di quindici universitari del progetto “Codicis Erasmus” guidati dalla professoressa Simona Inserra del dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania.

I partecipanti, provenienti dalle università di Barcellona, Piura, Arequipa in Perù, di Puebla e Guadalajara in Messico e la Paz in Bolivia, sono stati accolti alla visita del Fondo Antico dalla responsabile della biblioteca comunale Elisabetta Lo Coco.

La visita guidata fa parte di un percorso di due giorni dedicato alla conoscenza di archivi e biblioteche di Palermo e Monreale a completamento di un viaggio di studio in Sicilia degli studenti impegnati al progetto Erasmus con principale obiettivo la formazione di personale specializzato nella classificazione, catalogazione, tutela e utilizzo del patrimonio documentale e bibliografico e delle attrezzature adeguate alla loro fruizione.