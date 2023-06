Via Pietro Novelli, i vandali danneggiano gli archetti anti traffico, il comune li reinstalla

La zona è spesso teatro di soste selvagge

MONREALE, 15 giugno – La speranza è che durino e che i vandali possano girarsi dall'altra parte. Sì, perchè è stato necessario installare due volte gli archetti anti parcheggio in via Pietro Novelli, parte alta.

E' stato necessario ripetere l'operazione, poiché qualcuno, infastidito o semplicemente con poco da fare, li aveva divelti, dopo che erano stati piazzati dall'opera paziente ed efficace di Danilo Violante, dipendente del bacino degli ex Pip, in forza al comune di Monreale, che solitamente si occupa di viabilità.

L'installazione era stata disposta dall'assessore al Traffico, Giuseppe Di Verde e dal comandante della Polizia municipale, Luigi Marulli.

Ha riguardato via Pietro Novelli, lato sinistro secondo il senso di marcia, all'altezza dei civici compresi fra il 91 ed il 111.

Un luogo solitamente caratterizzato dalla sosta selvaggia, dove, in più di un'occasione, si sono creati ingorghi con mezzi pesanti bloccati, proprio a causa della presenza di vetture parcheggiate senza criterio. A volte, addirittura, è stato assai problematico il transito pure per l'autoambulanza, con tutte le conseguenze che è facile immaginare, in termini di sicurezza.