Consorzio Sviluppo e Legalità, eletto il nuovo CdA

Il segretario comunale di Monreale, Giovanni Impastato è il nuovo direttore

MONREALE, 20 giugno – Il segretario generale del Comune di Monreale, Giovanni Impastato (nella foto) è stato eletto nuovo direttore del Consorzio “Sviluppo e Legalita’” che si occupa della gestione dei beni confiscati.

La responsabilità della struttura tecnico operativa consortile gli è stata affidata dal nuovo CDA eletto nel corso dell’assemblea di ieri, convocata dal presidente Alberto Arcidiacono sindaco di Monreale. I componenti designati sono il commercialista Alessandro Cavalli (designato dal prefetto) che andrà a ricoprire la carica di presidente e i due componenti l’avvocato Mirko Tortomasi ed il dottor Giorgio Scliffo’.

Soddisfazione per la composizione di questo importante organo è stata espressa dal presidente dell’assemblea Arcidiacono e da tutti i componenti degli otto comuni che fanno parte del consorzio che sono: Monreale, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Roccamena, Corleone, Piana degli Albanesi, Camporeale e Altofonte.

“Con l’elezione del nuovo CDA e del nuovo direttore ai quali auguro un buon inizio – ha Arcidiacono – possiamo intraprendere un percorso per potere destinare ed utilizzare il patrimonio confiscato per alte finalità sociali e imprenditoriali“.