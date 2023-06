Estate monrealese, parola d’ordine: ''Divertiamoci''

Un ricco cartellone di iniziative. Arcidiacono: “Sarà una bella estate”

MONREALE, 22 giugno – Se per la festa del Santissimo Crocifisso l’obiettivo (centrato) era quello di emozionare, in vista dell’estate 2023, con l’organizzazione del cartellone di iniziative la parola d’ordine diventa: “divertiamoci”.

Con questo scopo l’amministrazione comunale ha messo su una serie di manifestazione ludiche, canore, culturali e sportive, che allieteranno le giornate e soprattutto le serate dei monrealesi, con il chiaro intento di dare un valido impulso anche all’economia locale, grazie anche al probabile arrivo di tanti visitatori dal capoluogo e dal comprensorio.

Un lavoro di squadra – è la convinzione dell’amministrazione – con il quale si può portare a casa il risultato che in questo caso è quello di soddisfare monrealesi e non e rendere la cittadina normanna un ulteriore polo d’attrazione turistica. Sarebbe il giusto premio agli sforzi di tantissime componenti, che hanno lavorato alacremente per mettere su un cartellone quello che il sindaco Alberto Arcidiacono, nel corso della consueta conferenza stampa di presentazione, ha definito “uno dei più ricchi della Sicilia”.

Ce ne saranno per tutti i gusti e soprattutto per tutte le età, tanto a Monreale centro, quanto, soprattutto nelle frazioni, nella fattispecie in corrispondenza delle feste locali (Sacro Cuore a Grisì, Sant’Anna a Pioppo, San Benedetto a San Martino delle Scale. Per Villaciambra siamo ancora in “work in progress”). Significativo anche in questo caso il contributo della Regione, che, tra Assessorato al Turismo e Ars ha scucito 40 mila euro.

In programma ci sono cinema, spettacoli, cabaret, canta vip, cover band, street food, grandi eventi per bambini, Festival organistico di San Martino delle Scale, serata Vintage, laboratori di arte circense e molto altro. Gli eventi prenderanno il via giorno 1 luglio con il concerto “A Pink Floyd Experience” . In programma anche un super evento di divertimento per bambini ai quali è dedicato anche lo spettacolo - Un Mare Di Teatro di "Bianca Cipudda" Associazione culturale Piccolo Teatro Patafisico. Per i giovani sono state inserite le tribune band e riproposto il grande spettacolo musicale dei 40 che banno i 90. Tra le altre iniziative più significative: “Una voce per Monreale”, il “CantaVip” e “Pinocchio racconta Pinocchio”.

“Siamo davvero felici per questo cartellone - ha dichiarato il sindaco Arcidiacono- realizzato grazie alle misure straordinarie nostre e il contributo degli sponsor . Sarà una bella estate con comici, artisti e professionisti che si ripropongono e che daranno grandi risultati. Un’estate che ci fa rimanere la voglia di rimanere in città”.

“È uno dei cartelloni più’ ricchi degli ultimi anni - ha detto il presidente Intravaia -che richiamerà e coinvolgerà grandi e piccini che potranno trascorrere momenti di divertimento e di svago”.

“E’ un cartellone che ci farà divertire - ha aggiunto l’assessore Lo Verso- che inizierà giorno 1 luglio e si chiuderà il 30 settembre Sarà riproposta meglio di tutte le altre edizioni, Nel Segno di di Guglielmo. Altre iniziative saranno organizzate al Castellaccio. Tutti i fine settimana ci saranno eventi che coinvolgeranno tutte le fasce d’età. Un cartellone che è frutto del lavoro di assessori e consiglieri”.

L’assessore Sardisco si è soffermata a presentate le varie manifestazioni sportive (tra cui la Gran Fondo di Mountain Bike) e il festival degli artisti di strada e altri spettacoli per bambini che lo scorso anno hanno ottenuto un notevole riscontro.

L’assessore Di Verde infine, ha reso noto che per tutti gli eventi sarà garantita la presenza delle assiciazione di protezione civile del territorio che verranno coordinati dal Comando di Polizia Municipale e dall’Ufficio di Protezione Civile comunale.