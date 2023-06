Area urbana funzionale, la sede dell’ufficio comune sarà a Monreale

Lo ha deliberato ieri l’assemblea dei sindaci della sub coalizione Sud-Ovest

MONREALE, 24 giugno – Si è svolta ieri la riunione dell’assemblea dei sindaci della sub coalizione Sud-Ovest dell’area urbana funzionale di Palermo. Dell’organismo, di cui fanno parte, oltre alla città metropolitana di Palermo, i comuni di Monreale, Altofonte, Giardinello, Santa Cristina Gela, Piana degli Albanesi, San Giuseppe Jato, San Cipirello, è presidente il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono.

Durante l’assemblea si è stabilito, facendo seguito alla convenzione approvata, di individuare come sede dell’Ufficio comune per la sub coalizione il palazzo di città di Monreale. L’Area urbana funzionale è un organo di programmazione che ha lo scopo di evitare la frammentazione degli interventi soprattutto nel campo dei grandi servizi e della mobilità. In base a quanto previsto dalla normativa, i comuni si aggregano proprio per coordinare le attività all’interno del ciclo di programmazione Fesr 2021-2027.

Per quanto riguarda la sub coalizione di cui fa parte Monreale, l’ufficio comune avrà il compito di selezionare gli interventi da mettere in campo secondo le strategie comuni decise dall’Assemblea. Lo scopo è quello di favorire la partecipazione ai bandi dell’Unione europea che necessitano di risorse amministrative e umane facendo leva proprio sulla collaborazione tra Comuni.