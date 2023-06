Il Consiglio comunale dice sì, agevolazioni tributarie in arrivo

Si stratta dello stralcio parziale e di agevolazioni per i debiti tributari

MONREALE, 30 giugno – Il Consiglio comunale nella seduta di ieri pomeriggio, ha approvato il regolamento comunale per l'applicazione dello stralcio parziale dei crediti fino a mille euro e della definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva.

Questo provvedimento consentirà ai contribuenti che abbiano debiti tributari per i quali siano stati emessi accertamenti divenuti esecutivi, di pagare soltanto l'imposta maggiorata dei costi di riscossione e notifica.

Piena soddisfazione è stata espressa dall’assessore Luigi D’Eliseo (nella foto), secondo il quale “l'approvazione di questa importante deliberazione in Consiglio comunale, cui va il mio ringraziamento, ha lo scopo di aiutare i cittadini alla definizione delle posizioni debitorie azzerando interessi e le sanzioni delle stesse (ad eccezione delle sanzioni al codice della strada per le quali verranno azzerati gli interessi) ed evitare per il nostro Ente l'attivazione di costose procedure esecutive che non sempre hanno esiti positivi”.

I cittadini che vorranno avvalersi di questi strumenti agevolati i dovranno presentare apposita domanda entro il 30 settembre.

I sito istituzionale del Comune www.comune.monreale.pa.it fornirà modulistica e istruzioni in merito .

Gli uffici tributari del comune risponderanno alle richieste dei contribuenti ai seguenti Risponderanno numeri:

Tari: 091 6564412/416/426/411

Imu: 091/6564438/418/490/487



Il ricevimento del pubblico e’ fissato nei giorni di lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30

artedi dalle ore 15.30 alle 17.30