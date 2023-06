Polizia Municipale, Castrense Ganci sarà ''sovraordinato'' a Mistretta fino a novembre

Un incarico di 12 ore alla settimana per il coordinamento delle attività della pocale polizia municipale

MONREALE, 30 giugno – Durerà fino al prossimo mese di novembre la posizione di “sovraordinato” del commissario capo della Polizia Municipale di Monreale, Castrense Ganci nel comune di Mistretta, in provincia di Messina.

Ganci, non nuovo a questi incarichi in comuni della Sicilia, presterà servizio nella cittadina nebroidea per 12 ore settimanali (incarico per il quale il comune di Mistretta rimborsa quello di Monreale) , con il compito di coordinare le attività di Polizia Municipale e di controlli della legalità degli atti riguardanti la stessa. A Monreale, invece, attualmente il suo incarico riguarda la gestione dei beni confiscati alla mafia.