Angelo Marceca, un esempio di come l'età anagrafica non conti

Un piccolo ricordo di un grande uomo... "Ci sono notizie che mai nella vita un uomo vorrebbe ricevere, ma che quando arrivano lasciano tutti sgomenti. Un lutto non è mai facile da elaborare, ed a volte non basta una vita per metabolizzare la perdita di amico.

Ci ha lasciati ieri Angelo Marceca, uomo di altri tempi e pilastro della realta' politica monrealese. Da un punto di vista umano, Angelo ha rappresentato un fulgido esempio di come l'età anagrafica rappresenti, alle volte, un semplice numero, perché quando si possiede una mentalità dinamica e moderna, e un cuore aperto al prossimo e alla comunità civile, allora la "anzianità" rappresenta solo una giovinezza 2.0.

Da un punto di vista politico, ragioni anagrafiche mi impediscono di esprimere un giudizio sull'Angelo Marceca sindaco e assessore del Comune di Monreale, ma le testimonianze in tal senso apprese da amici e militanti del PD, ma anche dai più fervidi oppositori politici, mi consentono di tracciare la figura di un uomo politico lungimirante, aperto al confronto e sempre proteso alla tutela del bene comune e degli interessi della comunità locale.

Porterò sempre nel cuore il saluto e l'augurio rivoltomi da Angelo il giorno in cui sono stato nominato segretario del PD di Monreale.

Quel giorno nei suoi occhi ho letto nitida la gioia per il rinnovamento degli organi direttivi del Partito e la speranza della ricreazione di un gruppo politico forte e coeso, impegnato nella difesa dei valori della sinistra. Con la promessa e speranza di incarnare e perseguire nell'esercizio del mio incarico i valori ispiratori della azione politica che fu di Angelo, porgo alla famiglia e agli affetti più cari le mie personali condoglianze e il caloroso abbraccio di tutti i tesserati del PD di Monreale.

* segretario cittadino del Partito Democratico