Aquino, due sassi contro una macchina: è giallo

L’episodio sarebbe avvenuto ieri pomeriggio nei pressi della scuola

MONREALE, 9 luglio – E’ giallo ad Aquino per un episodio grave che si sarebbe verificato ieri pomeriggio davanti la scuola della frazione, che si è concluso con il danneggiamento di una macchina e qualche lieve ferita, ma che, invece, sarebbe potuto terminare con conseguenze ben più gravi.

Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni oculari, infatti, ieri pomeriggio, intorno alle 19, un ragazzo di circa 20 anni, si sarebbe accostato col suo monopattino elettrico ad una macchina che era lì nei pressi ed avrebbe scagliato con estrema violenza due pietre di grosse dimensioni all'interno dell'abitacolo contro il conducente che, però, fortunatamente sarebbe riuscito a pararsi col braccio.

Il ragazzo, poi, se ne sarebbe andato tranquillamente verso Borgo Molara col suo monopattino. Il conducente della macchina, quindi, sarebbe uscita scosso dall'abitacolo dichiarando di non aver mai visto questo ragazzo. Solo per miracolo le due pietre non avrebbero avuto conseguenze gravissime. L’uomo avrebbe riportato solo qualche escoriazione al braccio. Sembra che l’autore del lancio poco prima dell’episodio sarebbe stato seduto sul muretto della scuola per poi si avvicinarsi all’automobilista lui per colpirlo. Dell’episodio sarebbero state già informate sia l’amministrazione comunale, che le forze dell'ordine, che lavorano assieme perchè episodi come questo non abbiano a ripetersi.