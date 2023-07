''Dedicata a te'', presentata la nuova social card del governo Meloni

Sarà un contributo unico per fare la spesa. I comuni avviseranno i beneficiari con isee fino a 15 mila euro

ROMA, 11 luglio – I Ministri Francesco Lollobrigida (Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste), Giancarlo Giorgetti (Economia e delle Finanze) e Marina Elvira Calderone (Lavoro e Politiche sociali) hanno presentato in conferenza stampa ‘Dedicata a te’, la carta distribuita da Poste italiane attraverso la quale verrà erogato un contributo governativo per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità.

Sono intervenuti i Presidenti di Anci Antonio Decaro, di Federdistribuzione Carlo Alberto Buttarelli, il direttore generale dell’Inps Vincenzo Caridi, e il direttore generale di Postepay Laura Furlan. Presenti anche esponenti del Terzo settore. La card prevede un contributo unico di 382,50 euro per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, dalla pasta al pane. È destinata a nuclei familiari con un ISEE fino a 15.000 euro e sarà distribuita da Poste Italiane a circa 1,3 milioni di famiglie.

Dal 18 luglio 18 luglio i comuni invieranno comunicazioni ai beneficiari con dettagli su come ritirare le card presso gli uffici postali che andrà attivata entro il 15 settembre. Il presidente del consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, presentando l’iniziativa, ha dichiarato: “La carta va attivata entro il 15 settembre ed è un segnale di attenzione verso chi è in difficoltà. Noi ci siamo e cerchiamo di fare del nostro meglio per dare una mano”.