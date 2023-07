Ieri sera tutti meritavano una serata gioiosa, qualcosa è venuto meno

Un vertice in municipio per l'adozione di provvedimenti al Torneo dei Quartieri

MONREALE, 12 luglio – “Rappresentiamo la nostra più profonda costernazione per i fatti accaduti ieri sera durante la competizione sportiva tra le squadre San Vito – Pezzingoli nell’ambito della semifinale del Torneo dei Quartieri”.

E’ questa la dichiarazione del sindaco Alberto Arcidiacono dopo il triste epilogo della semifinale del Torneo dei Quartieri, disputata ieri sera al campo Conca d'Oro tra il Pezzingoli e il San Vito, conclusa con il ritiro dal terreno di gioco della prima.

“Ogni forma di relazione sociale impone l’adozione di un comportamento leale e rispettoso del prossimo e delle basilari regole della convivenza della società civile – dice ancora il primo cittadino - Questo dovere, che dovrebbe essere una certezza, sembra vacillare, scemare e, talvolta, addirittura scomparire in occasione delle competizioni sportive.

Eppure, proprio lo Sport è il principale strumento di coesione sociale, poiché include, impegna ed aggrega; ed è anche il principale strumento di educazione ai principi della correttezza, del rispetto degli altri, della solidarietà e della disciplina, attraverso l’osservanza delle regole di ogni gioco.

Eppure, quando da piccoli si inizia a praticare uno sport, e mi sento di ricordarlo bene, tra i primi insegnamenti c’è l’osservanza delle regole e il rispetto dei propri compagni, dei propri avversari e del pubblico. Ieri sera, giocatori e spettatori, meritavano una serata gioiosa, divertente e rilassante, all’insegna della condivisione e della sportività. Evidentemente qualcosa è venuto meno”.

“Lo spettacolo al quale abbiamo assistito ieri sera - continua l’assessore allo Sport Letizia Sardisco- non ha nulla a che fare con lo Sport e con le intenzioni che hanno spinto questa Amministrazione a sostenere e promuovere la manifestazione. Resta lo sgomento e la delusione per gli atti di violenza posti in essere dalla squadra del San Vito, che condanniamo totalmente”.

Coerentemente con le finalità da cui la manifestazione “Torneo dei Quartieri e delle frazioni” prende le mosse, tuttavia, la nostra ambizione è che il ricordo di quanto accaduto diventi al tempo stesso monito e motore del recupero e della difesa del più autentico spirito sportivo, quel fair play senza il quale non può esistere lo Sport”.

Intanto, l’amministrazione comunale ha convocato una riunione con l’associazione Torneo dei Quartieri e il Collegio arbitrale, per avere chiarimenti sui provvedimenti da adottare.