La scomparsa di Angelo Marceca, le proposte per ricordarne la memoria

La comunità parrocchiale chiede l'intitolazione del palasport, Lo Coco propende per quella di una strada

MONREALE, 12 luglio – La scomparsa dolorosa di Angelo Marceca, oltre ad avere lasciato un vuoto nella comunità pioppese, ha aperto un dibattito su come poterne onorare la memoria nella frazione, attraverso l'intitolazione di qualche luogo pubblico.

Un modo perchè le giovani generazioni possano non dimenticare il suo operato e conservarne il ricordo. Dalla parrocchia di Sant'Anna arriva la proposta di intitolare ad Angelo Marceca il costruendo palazzetto dello sport, che sta per essere realizzato nell'area adiacente la scuola “Margherita di Navarra” di Pioppo.

“A nome di tutta la comunità parrocchiale di Pioppo –fa sapere don Nicola Di Lorenzo – chiedo di voler intitolare il nuovo palazzetto dello sport,che sta' sorgendo a Pioppo,al carissimo sindaco pioppese,che si è interessato del territorio di Pioppo,fino alla fine della sua vita terrena”.

Stefano Lo Coco, componente della Consulta – invece, propone di intitolare a Marceca una strada della borgata.

“Oggi – scrive in una nota articolata – chiedo di condividere e sottoporre all’amministrazione e ai pioppesi la proposta di intitolare una via o una piazza degna di questo nome ad Angelo, perché Pioppo ha bisogno di fare pace con il passato, di coltivare la memoria ricordando e celebrando i suoi figli migliori e Monreale ha il dovere di capire che Pioppo, anche se rimarrà eternamente frazione, sarà sempre un paese che è una comunità diversa da Monreale (senza che questo sia motivo di odio) e che non ha bisogno di insignificanti vie Carducci o piazza Manzoni ma di una via Angelo Marceca per ricordarci che abbiamo la stessa dignità del resto del centro storico e che ci ricorderemo sempre e con orgoglio (pioppese) del passaggio dei migliori”.