Torneo dei Quartieri, adesso è il tempo di ricucire

Squadre convocate a Palazzo di Città per individuare la migliore soluzione

MONREALE, 13 luglio – Trascorse le prime ore successive all'interruzione della partita di semifinale del Torneo dei Quartieri ed espressa, da più parti, la inevitabile condanna del gesto, adesso è tempo di ricucire.

Una bella manifestazione come il Torneo dei Quartieri, infatti, capace di riportare sugli spalti del Conca d'Oro centinaia e centinaia di persone, come non si vedeva dagli anno 70, quando non esisteva la pay tv e il calcio lo si viveva solo sui campi, non merita di finire monco e soprattutto con l'amaro in bocca.

Non sarebbe giusto nei confronti del lavoro messo in campo dagli organizzatori, non sarebbe giusto per l'amministrazione comunale che ha sostenuto (fattivamente) la manifestazione, e più in generale per la città di Monreale, quella composta da sportivi che, con le loro famiglie, hanno apprezzato il torneo assiepandosi ogni sera sui gradoni del campo sportivo monrealese.

Ecco perchè si sta lavorando per individuare le soluzioni giuste per far sì che il torneo possa proseguire e concludersi in maniera corretta. Fatte salve, ovviamente, le inevitabili decisioni che il giudice sportivo, anche usando (giustamente) la mano pesante, ha adottato dopo i fatti incresciosi di martedì sera.

Così facendo, oggi i rappresentanti delle due squadre (Pezzingoli e San Vito), alla presenza di tutti gli addetti ai lavori, saranno convocati nel pomeriggio in Sala Rossa, dove l'amministrazione comunale, nelle persone del sindaco, Alberto Arcidiacono, dell'assessore allo Sport, Letizia Sardisco e di quello alla Protezione Civile, Giuseppe Di Verde cercherà di individuare la soluzione migliore per tutti.

Nella consapevolezza che episodi come quello di due giorni fa non debbano più ripetersi, sarebbe certamente il modo migliore per affermare i valori dello Sport che il Torneo dei Quartieri, fatta eccezione per i 10' di follia dell'altra sera, da più di un mese ha voluto ribadire.