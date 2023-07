Incendi Altofonte, situazione più grave di tre anni fa

Il sindaco De Luca: ''Siamo in grave stato di allarme. Chiediamo a chi possa di dare aiuto, in ogni modo, senza panico''.

ALTOFONTE, 25 luglio – Arriva l’invito del Comune di Altofonte a uscire dalle case zona Mohardella e Cozzo di Casto e ad allontanarsi subito.

Il fuoco sta incrementando e il sindaco ha invitato i residenti di Corso Oiano Renda, zone scuola Rodari a evacuare. L'incendio del Vallonnaccio si sta allargando su via belvedere. Tutti coloro i quali abitano nella zona, compresa zona posteggio su invito del sindaco devono allontanarsi. A quanti abitano in corso Vittorio Emanuele è stato richiesto di prestare massima attenzione perché devono essere pronti ad evacuare.

‘’Siamo soli e non possiamo fronteggiare quest'incendio- ha affermato il sindaco sui canali social - la situazione è più grave di tre anni fa. Siamo in grave stato di allarme. Chiediamo a chi possa di dare aiuto, in ogni modo, senza panico. È il momento di essere uniti contro un nemico potente’’