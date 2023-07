Si è spento Antonino Giambruno, figura storica del commercio monrealese

Fu il primo concessionario Piaggio a Monreale

MONREALE, 26 luglio- Si è spento, all’età di 99 anni, Antonino Giambruno, nato nel 1924, esperto di meccanica e storico commerciante di Monreale, per una vita impegnato nel settore della meccanica e titolare della prima concessionaria Piaggio a Monreale.

Antonino Giambruno iniziò l’attività professionale nella sua officina con la costruzione delle prime biciclette da carico utili a tanti monrealesi per il trasporto di beni e merci dal capoluogo fino ad arrivare nell’immediato dopoguerra all’apertura della prima concessionaria Piaggio su corso Pietro Novelli con le celebri moto ape e vespe, attiva fino agli anni ‘90.

Ancora oggi, benché siano trascorsi diversi anni dal termine della sua attività, è ricordato da tanti, oltre che per le sue capacità professionali e la sua attività, per le sue qualità umane. Sempre pronto a supportare chi avesse bisogno del suo aiuto, si adoperava per venire incontro alle esigenze di tanti commercianti che grazie a lui riuscivano a dotarsi dei mezzi per svolgere la propria attività.

I funerali saranno celebrati oggi, 26 luglio , alle ore 15 presso la parrocchia di Santa Teresa di Monreale.

Alla famiglia Giambruno le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews