Altofonte, ancora in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio a Valle Fico

Il sindaco: “Verrà spenta la linea elettrica per effettuare i lanci in sicurezza”

ALTOFONTE, 27 luglio- Canadair ed elicottero ancora in azione in via valle di fico ad Altofonte.

Prosegue ancora l’azione dei vigili del fuoco e di tutte le forze ormai da giorni impegnate sul territorio di Altofonte per lo spegnimento degli incendi che hanno devastato il territorio.

Con un post sui social il sindaco Angela De Luca comunica che sarà spenta la linea elettrica della zona per poter effettuare i lanci in sicurezza.