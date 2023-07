Questione incendi, il Pd di Monreale organizza una raccolta firme per denunciare i responsabili

Domenica tre punti di raccolta: a Monreale, a Pioppo e a San Martino

MONREALE, 28 luglio – Gli eventi catastrofici che hanno interessato il territorio monrealese e le aree limitrofe nei giorni appena trascorsi hanno profondamente scosso le coscienze di tutti noi. Conoscenti, amici e concittadini si sono trovati da soli a combattere contro le fiamme per salvare se stessi, familiari e le proprie case, frutto dei sacrifici di una vita.

Lo afferma il segretario del Pd di Monreale, Antonino Sciortino (nella foto) a proposito degli incendi di natura quasi sicuramente dolosa, che hanno devastato il territorio nei giorni scorsi.

“Quanto accaduto – prosegue Sciortino – a nostro parere, non può e non deve passare inosservato, né può fungere da ristoro la "vicinanza morale o fisica" di persone che, per il ruolo ricoperto, avrebbero il precipuo compito di programmare interventi di messa in sicurezza del territorio, capaci di scongiurare simili disastri.

Per questo motivo, il PD di Monreale ha deciso di indire una raccolta firme nella giornata di domenica 30 luglio, al fine del successivo inoltro di una denuncia alle competenti autorità civili, politiche e giudiziarie, in merito ai fatti accaduti.

Dalle 9:30 alle 13 verranno allestiti appositi siti per la raccolta delle firme a Monreale, in piazzetta Vaglica, a Pioppo, nello spazio adiacente il bar Di Giorgi, a San Martino, nella piazza antistante l’abbazia.

Invitiamo la cittadinanza tutta a partecipare all’iniziativa, perché riteniamo che Monreale non meriti il contentino del riconoscimento dello stato di emergenza, ma bensì uno Stato al fianco del cittadino che scongiuri le emergenze”.