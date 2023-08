Lavori all’impianto di illuminazione nella galleria di via Linea Ferrata, circolazione interdetta per tre giorni

Dal 7 al 9 agosto sarà necessario seguire percorsi alternativi

MONREALE, 3 agosto – A causa dell’inizio dei lavori di efficentamento energetico sui complessi luminosi della galleria di via Linea Ferrata, il comune vieta il transito al suo interno dal 7 al 9 agosto.

L’amministrazione comunale ha già predisposto un’ordinanza attraverso il comando di Polizia municipale. Il provvedimento serve per mantenere il regolare e sicuro svolgimento delle opere, che saranno svolte per conto di Enel Sole e al contempo consentire una migliore regolamentazione della circolazione veicolare nelle zone interessate.

Il transito veicolare in direzione della galleria di Linea Ferrata verrà deviato per percorsi.

Inoltre, verrà posta apposita segnaletica per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica e privata e della circolazione in presenza di cantieri stradali, con l’ausilio, se è il caso di sistemi mobili semaforici.