Si è spento Mario Cusimano, ex vicecomandante della Polizia Municipale di Monreale

Da qualche anno si era ammalato. Aveva 66 anni

MONREALE, 7 agosto – Ha destato tanto dispiacere in città la notizia della scomparsa di Mario Cusimano, 66 anni, ex vicecomandante in pensione del Corpo di Polizia Municipale.

Da qualche anno combatteva contro una malattia che, purtroppo, non gli ha dato scampo. Nei ranghi della Polizia Municipale di Monreale, era entrato all'inizio degli anni '80, arrivando a ricoprire anche il ruolo di vicecomandante, sotto le amministrazioni Di Matteo e Capizzi, in un periodo in cui la pianta organica comunale non annoverava la figura del comandante, svolgendo, pertanto, tale incarico di fatto.

Molto noto in città, ligio al dovere, per tanti anni è stato una colonna portante del Corpo di Polizia Municipale monrealese, che ha sede a largo Canale.

Da qualche anno era andato in pensione e da allora ha dovuto contrastare la malattia che ieri se lo è portato via.

“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Mario Cusimano – afferma il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia – commissario della Polizia municipale di Monreale, ormai da qualche anno in pensione. Un volto noto per i cittadini monrealesi, durante gli anni di servizio è sempre stato pronto ad intervenire laddove c’erano necessità per la cittadinanza. Preparato, competente ed equilibrato, ho avuto modo di collaborare con lui e apprezzarne le doti umane e professionali, durante il periodo in cui fui assessore alla Polizia municipale e lui comandante. Alla famiglia le mie più sentite condoglianze”.

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù a Monreale.

Ai familiari di Mario Cusimano le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.