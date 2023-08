Pioppo: Guasto al pozzo Valletaio, ecco come verrà distribuita l’acqua

L'assessore Giannetto: “Sono in corso i lavori”

MONREALE, 9 agosto – A causa della rottura della pompa sommersa del pozzo Valletaio, la cambiano la turnazione e la modalità di erogazione dell'acqua nella frazione di Pioppo. Lo rende noto l'assessore ai Servizi a Rete, Rosanna Giannetto.

La turnazione dell’acqua sarà effettuata secondo la maniera seguente : dalla mattina alle 7.30 fino a sera alle 21 l’acqua verrà erogata nella parte bassa di Pioppo fino a via Polizzi. Da via Polizzi a salire dalle 21 fino all’indomani alle 7,30, in funzione ai livelli di distribuzione, l'acqua potrà arrivare alle abitazioni più o meno presto. Sono in corso le operazioni di riparazioni.