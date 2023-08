Minori, a Monreale assegnati fondi per attività socio-educative

Li ha stanziati il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comune ha accettato per realizzare attività estive

MONREALE, 10 agosto – Tra i Comuni beneficiari di finanziamento, anche il Comune di Monreale, che alla data del riparto economico del 27 giugno scorso, è risultato destinatario di 48.259,85 euro per la realizzazione degli interventi socio-educativi per minori.

Attraverso questo finanziamento il Comune di Monreale intende promuovere e potenziare sul territorio opportunità socio-ricreative, volte al benessere psicofisico dei minori, favorendo la nascita di momenti aggregativi che abbiano finalità sia ludiche che di apprendimento.

Per questo è stato mandato al dirigente dell’Area Promozione Sociale e Territoriale del Comune, in relazione alla Sezione Servizi e Attività Socio-Assistenziali, di predisporre gli atti consequenziali al fine di avviare le attività socio-educative a favore dei minori nel periodo 1° agosto – 31 dicembre 2023, per l’organizzazione dei “Centri Estivi’’.