Pioppo, da domani torna l’erogazione dell'acqua

Lavori alla pompa del pozzo Valle Tajo verso la conclusione

MONREALE, 11 agosto – L'assessore ai Servizi a Rete del Comune di Monreale, Rosanna Giannetto rende noto alla cittadinanza che da domani tornerà regolare l'erogazione dell'acqua nella frazione di Pioppo.

Dopo i disagi dei giorni scorsi, pertanto, la vicenda dovrebbe concludersi positivamente. Ciò quando stanno per essere ultimati (sono ancora in corso) i lavori per il guasto alla pompa del pozzo Valle Tajo dopo il solerte intervento degli operai e dei dipendenti dell’ufficio acquedotto del Comune di Monreale.