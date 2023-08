Grisì, ultimati i lavori di messa in sicurezza: oggi il sopralluogo

Grisì, ultimati i lavori di messa in sicurezza: oggi il sopralluogo

Si erano resi necessari dopo i nubifragi

MONREALE, 12 agosto – Sopralluogo a Grisí per constatare la conclusione dei lavori di messa in sicurezza della frazione. Un progetto da quasi un milione e mezzo di euro, finanziato con fondi della Protezione civile destinati dal Governo Musumeci alle opere per mettere al riparo la frazione dai danni arrecati dai nubifragi.

L’intervento prevedeva anche la ripavimentazione di tutte le strade. “Esprimo il mio compiacimento per il raggiungimento di questo risultato - ha detto il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia – che migliora la qualità della vita dei cittadini di Grisí, voluto con forza da me e dal sindaco Arcidiacono”.