Monreale, nuovo look al campo sportivo Conca d’Oro per un intervento storico

Al via i lavori di sottofondo e omologazione del manto in erba sintetica

MONREALE, 17 agosto –Prenderanno il via finalmente i lavori di sistemazione e ammodernamento del campo sportivo comunale di Monreale “Conca d’oro”, progettati e appaltati dal Comune.

Un intervento tanto atteso che può definirsi storico dal momento che un fondo in erba naturale fu installato nel '97, in occasione delle Universiadi, per una spesa di poco inferiore al mezzo miliardo di vecchie lire, ma l'erba durò per brevissimo tempo. Adesso, dopo diversi decenni di campo in terra battuta, il campo sportivo di Monreale tornerà agli antichi splendori con un nuovo manto in erba sintetica.

Se ne occuperà la ditta già incaricata di completare l'installazione dell'erba sintetica nella nuova sede di allenamento del Palermo calcio, a Torretta, inaugurata da qualche giorno. L’utilizzo dell’erba sintetica con rotoli prodotti in Spagna consentirà un utilizzo del campo compatibile con l’attuale pratica sportiva che vede giocare al Conca d’oro le scuole calcio, i Giovanissimi, gli Esordienti, gli Allievi, la juniores oltre a tornei e attività sportive di volta in volta organizzate.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 216.932,00 euro ed è solo una parte dei lavori che rivoluzioneranno l’aspetto del campo sportivo, prevedendo il rifacimento del massetto sotto il campo, la posa dei tappeti di erba sintetica e la sistemazione della recinzione sul lato della Circonvallazione. Non appena arriverà l’ulteriore ok della Regione, invece, si darà il via anche alla ristrutturazione degli spogliatoi, alla realizzazione di una palestra dietro la porta, all'impianto di illuminazione ed altri interventi strutturali che ne completeranno l’ammodernamento.