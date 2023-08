Via Valle Paradiso, via libera al progetto esecutivo di illuminazione pubblica

Via Valle Paradiso, via libera al progetto esecutivo di illuminazione pubblica

Nella via della frazione di San Martino un impianto di illuminazione a sorgente led e induzione solare

MONREALE, 19 agosto – È arrivato nei giorni scorsi il via libera all’approvazione in via amministrativa del progetto per l’illuminazione pubblica in via Valle Paradiso nella frazione monrealese di San Martino delle Scale e il relativo stanziamento dei fondi necessari.

Il Comune di Monreale, infatti, prendendo atto del definanziamento nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza della misura in cui sarebbe rientrato l’intervento, ha reperito le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio comunale.

L’importo complessivo del progetto è pari a 130 mila euro e comprende l’installazione di un impianto di illuminazione a led e induzione solare. Il dirigente dell’Area Pianificazione del Territorio del Comune è così stato incaricato di provvedere agli adempimenti consequenziali.

Articoli correlati Via Valle Paradiso una groviera, rattoppate alcune buche