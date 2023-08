Rendiconto dei cinque anni, D’Eliseo: ''Un risultato importante per la città''

“La conclusione di un proficuo percorso di risanamento”

MONREALE, 24 agosto – “Un risultato importante per la città che conclude un proficuo percorso di risanamento dell’ente azzerando l’esposizione del disavanzo”. Lo afferma l’assessore al Bilancio, Luigi D’Eliseo, dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale del rendiconto degli ultimi cinque anni”.

“Grazie a questo percorso virtuoso – ha detto ancora D’Eliseo – il comune da due anni non fa più ricorso ad anticipazioni di tesoreria. L’approvazione odierna consente, inoltre, di liberare maggiori risorse da destinare al bilancio 2023-25 e si pone come ultima tappa di un percorso intrapreso positivamente da questa amministrazione negli ultimi anni.

Già domani potremo portare in giunta il documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione 2023-25.

I miei sentiti ringraziamenti al sindaco Alberto Arcidiacono per la fiducia concessami, al Consiglio comunale, alla commissione Bilancio e soprattutto agli uffici per il grande lavoro svolto a vantaggio della comunità monrealese”.