Giunta comunale, c’è il sì per documento unico di programmazione e bilancio di previsione

I documenti sono relativi al triennio 2023-25. D’Eliseo: “Importante lavoro di squadra”

MONREALE, 26 agosto – Un altro passo importante verso il ripristino delle normali condizioni finanziarie del comune di Monreale. Ieri, infatti, la giunta ha approvato il cosiddetto “Dup”, il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione. Entrambi i documenti sono relativi al triennio 2023-25.

Ne dà notizia l’assessore al Bilancio, Luigi D’Eliseo (nella foto), che esprime soddisfazione per l’importante approvazione da parte dell’esecutivo cittadino. Il “sì”, tra l’altro, arriva dopo l’approvazione del rendiconto degli ultimi cinque anni, che è avvenuto nel corso della seduta consiliare di giovedì scorso. Nei prossimi giorni entrambi gli atti passeranno al vaglio del Consiglio comunale, così come prevede la legge per il sì definitivo.

“Un’importante lavoro di squadra – ha sottolineato D’Eliseo – rendendo noto, inoltre, che nel corso della seduta la giunta che ha espresso il suo plauso al dirigente dell’Area Risorse Pietro Bevilacqua e al suo staff per il prezioso lavoro”.