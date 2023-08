Estate Monrealese, dall’8 al 10 settembre torna il ''Ciavuru Feast Street Food''

Prodotti gastronomici del territorio in vendita in pieno centro storico

MONREALE, 28 agosto – L’anno scorso fu un autentico bagno di folla, con migliaia di avventori che presero letteralmente d’assalto i diversi punti vendita allestiti in pieno centro storico. Anche quest’anno il “Ciavuru Feast – Street Food” si propone di fare il bis.

Con la pubblicazione della delibera di giunta, tutto sembra pronto per l’organizzazione della manifestazione che si prefigge di valorizzare il patrimonio gastronomico del nostro territorio che si svolgerà a Monreale tra venerdì 8 e domenica 10 settembre.

Il “Ciavuru Feast Street Food (II edizione) – si legge nella delibera – esalta la tipica tradizione mediterranea del cibo da strada, inteso come momento di integrazione e di convivialità”.

L’iniziativa, che si terrà sotto il patrocinio del comune, sarà allestita tra corso Pietro Novelli, piazzetta Vaglica e via Roma. Anche quest’anno, così come nella passata edizione, saranno montate delle piccole casette di legno all’interno delle quali, ogni singolo espositore, ognuno rappresentate di una diversa categoria gastronomica, esporrà i propri prodotti. Il pubblico, pertanto, potrà, acquistare ciò che più gli aggrada, per la gioia del palato.

La manifestazione sarà caratterizzata, inoltre, da spettacoli musicali lungo il percorso, che serviranno ad allietare le serate.

Venerdì 8 Settembre

Dalle ore 18 alle ore 24 – Street Food

Con Spettacolo Musicale di G. Graniti

Sabato 9 settembre

Dalle ore 18 alle ore 24 – Street Food

Con Spettacolo Musicale di EPV

Domenica 10 Settembre

Dalle ore 18 alle ore 24 – Street Food

Spettacolo Musicale Disco Five

Il programma, come afferma la delibera già pubblicata all’albo pretorio del comune, avvisa che il programma potrebbe subire delle modifiche.