Lavori alla segnaletica stradale, il 1° settembre cambia il traffico in via Venero

L’ordinanza necessaria dopo la posa dell’asfalto

MONREALE, 30 agosto – Il Comando di Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza per l’istituzione di divieto di transito nella via Venero, dal civico n. 1 (largo Capitano Mario D’Aleo) fino all’intersezione con via Circonvallazione, eccetto i mezzi d’opera. L'ordinanza è valida per venerdì 1° settembre.

Nel suddetto tratto viario vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli valevole dalle ore 8 alle ore 17.

Il flusso veicolare proveniente da via Archimede, da via Antonio Veneziano per direzione della suddetta via verrà deviato per via Pietro Novelli etc; quello proveniente da via Aldo Moro per via Biagio Giordano etc.; quello proveniente da via Regione Siciliana per via Pietro Novelli direzione bivio Villa Carolina e viceversa e per percorsi alternativi indicati dalla prescritta segnaletica stradale che verrà collocata di volta in volta a secondo delle esigenze di cantiere. Sarà consentito il transito dei residenti nelle aree non interessate dai lavori.

Verrà istituito il senso unico di marcia in via Biagio Giordano dall’intersezione di via Aldo Moro fino all’intersezione con via Francesco Paolo Gravina Principe di Palagonia.

Trasferito il capolinea Ast di via del Fante alla via Biagio Giordano area antistante l’istituto Francesca Morvillo. La ditta incaricata dei lavori, installerà dei sistemi di segnalamento temporaneo mediante l’impiego di specifici segnali così come previsto dal vigente codice della strada.

L'ordinanza resterà in vigore fino al completamento dei lavori, che, verosimilmente, dovrebbero terminare in giornata.