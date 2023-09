41° anniversario dell'assassinio di Carlo Alberto dalla Chiesa, ecco gli eventi in programma

41° anniversario dell'assassinio di Carlo Alberto dalla Chiesa, ecco gli eventi in programma

Inaugurata ieri la mostra dedicata al generale al Palazzo Reale di Palermo

PALERMO, 2 settembre – Sono iniziate ieri le celebrazioni del quarantunesimo anniversario della morte, avvenuta per mano mafiosa, del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro, dell'agente di scorta Domenico Russo, la sera del 3 settembre 1982 a Palermo.

Ieri, infatti, è stata inaugurata la mostra, promossa dalla Fondazione Federico II di Palermo, e diretta dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con la produzione di Publimedia Srl e la direzione artistica di Andrea Pamparana che resterà aperta al pubblico fino al 10 novembre nelle sale di Palazzo Reale di Palermo.

Oggi, alle 18, a Vil­la Pa­j­no, avrà luo­go la pre­sen­ta­zio­ne del vo­lu­me sto­ri­co-do­cu­men­ta­le “Car­lo Al­ber­to dal­la Chie­sa: Sol­da­to, Ca­ra­bi­nie­re, Pre­fet­to” rea­liz­za­to da Alessia Glielmi e dal Generale Alfonso Manzo. All’evento parteciperanno anche gli stu­den­ti del­l’I­sti­tu­to Ma­gi­stra­le Sta­ta­le “Re­gi­na Mar­ghe­ri­ta’’, e sarà ar­ric­chi­to dal­la con­di­vi­sio­ne di al­cu­ne let­te­re del Pre­fet­to Dalla Chiesa e da poe­sie com­po­ste da­gli stes­si stu­den­ti, non­ché dal con­tri­bu­to mu­si­ca­le del­la Fan­fa­ra del 120 Reg­gi­men­to Ca­ra­bi­nie­ri Si­ci­lia.

Nel­la gior­na­ta di do­me­ni­ca 3 set­tem­bre, alle 10, in Via Isi­do­ro Ca­ri­ni, luo­go del tra­gi­co even­to, si svol­ge­rà, come ogni anno, la de­po­si­zio­ne del­le co­ro­ne d’al­lo­ro alla presenza delle autorità civili e militari. A se­gui­re, pres­so la Chie­sa San Gia­co­mo dei Mi­li­ta­ri, ubi­ca­ta al­l’in­ter­no del­la Ca­ser­ma sede del­la Le­gio­ne Si­ci­lia dei ca­ra­bi­nie­ri “C.A. Dalla Chie­sa”, sarà ce­le­bra­ta la santa messa of­fi­cia­ta dall’Ar­ci­ve­sco­vo Cor­ra­do Lo­re­fi­ce.