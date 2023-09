Si è spento ieri Pino Gorgone, storico parrucchiere monrealese

Aveva 80 anni. Il lavoro, la famiglia, gli amici, la squadra del Palermo i punti cardine della sua vita

MONREALE, 3 settembre – Si è spento ieri mattina, all’età di 80 anni, Giuseppe “Pino” Gorgone, storico parrucchiere per signora. Il 24 agosto scorso le sue non ottimali condizioni di salute si erano drasticamente aggravate, tanto da rendere necessario il ricovero all’ospedale Ingrassia di Palermo, fino al decesso di ieri.

Pino Gorgone era un uomo moto conosciuto a Monreale, per via anche del suo lavoro che lo ha portato a frequentare tanta gente nel corso della sua attività lavorativa. Chi lo ha conosciuto, prima ancora delle qualità professionali, ne ha apprezzato la serietà, la lealtà, la sobrietà, che gli hanno procurato il rispetto scrupoloso anche di chi nel tempo si è trovato a collaborare con lui.

I valori che hanno ispirato e guidato tutta la sua vita sono stati indubbiamente la famiglia, il lavoro, l'amicizia, la sua passione per la squadra del Palermo. Pino Gorgone è stato un esempio per l'amore, la dedizione, lo spirito di sacrificio che ha avuto per la sua carissima moglie Anna colpita da una grave malattia negli ultimi anni della sua vita, un esempio di onestà, di umiltà, di generosità incondizionata e senza misura. Era orgoglioso delle sue figlie Rosaria ed Antonella alle quali aveva saputo trasmettere la passione per il suo lavoro, della figlia Daniela docente di matematica negli istituti superiori, dei suoi sette nipoti dei quali vantava il loro impegno nello studio, dei tre generi verso i quali ha mostrato una paternità responsabile.

Pino Gorgone era molto popolare perché umile e semplice, perché figlio del popolo, un figlio che amava la sua famiglia e la gente della sua città. La squadra del Palermo era una sua grande passione. Seguiva i rosanero fin da ragazzo quando riusciva in qualche modo ad entrare allo stadio, con una passione contagiosa condivideva con tanti altri a Monreale. Certamente avrà gioito e festeggiato da lassù per la vittoria del Palermo di ieri sera.

I funerali saranno celebrati domani alle ore 15 nella chiesa di San Castrense.

Alla famiglia Gorgone le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews