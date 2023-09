San Martino, arriva il nuovo medico di base: è la dottoressa Zoe Sanfilippo

Prenderà servizio il prossimo 2 ottobre

MONREALE, 8 settembre – L'Asp di Palermo ha individuato il medico di base che sostituirà a San Martino delle Scale la dottoressa Maria Calò, che per cause personali non presterà più servizio. A prendere il suo posto la dottoressa Zoe Sanfilippo, che dal 2 ottobre riceverà i pazienti nei locali della Guardia Medica.

Da mesi, ormai, lo studio del medico di medicina generale di San Martino delle Scale è chiuso. Intanto, i pazienti sono stati assistiti da altri professionisti nel comune di Monreale.

Un disagio che da qualche tempo stanno vivendo i residenti del villaggio montano e che hanno più volte segnalato all'amministrazione comunale che nel frattempo ha sollecitato all'Asp un intervento idoneo a fronteggiare la situazione. E proprio nei giorni scorsi il sindaco Alberto Arcidiacono è avvenuto l'incontro con i vertici dell'Asp per affrontare la problematica.