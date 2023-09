San Martino delle Scale, cambia ancora il medico di famiglia: sarà Valentina Gruppuso

Zoe Sanfilippo, che era stata precedentemente incaricata, ha rinunciato

MONREALE, 14 settembre – Non sarà più Zoe Sanfilippo a sostituire la dottoressa Maria Calò che per motivi personali non potrà più prestare servizio nell'ambulatorio di San Martino delle Scale.

Il nuovo medico di medicina generale era stato individuato recentemente dall'Asp che ha individuato un'altra dottoressa. Il suo posto sarà preso da Valentina Gruppuso che inizierà sempre il 2 ottobre nei locali della Guardia medica. Il caso di San Martino era emerso a luglio ed è stato risolto i primi di settembre.