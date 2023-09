La carica dei 240 ''diversamente giovani'', in gita ad Agrigento

Ieri piacevole appuntamento per i soci del centro anziani comunale. LE FOTO

MONREALE, 18 settembre – Ieri, domenica 17 settembre, ore 7.30, c’era aria di festa già di buon mattino tra i soci e le socie del centro anziani comunale, con sede sotto la scuola “Veneziano”.

Dopo settimane di intensi preparativi, sono partiti affollando 5 pullman ed un pulmino per i disabili, alla volta di Agrigento. A guidarli, il loro instancabile “comandante” Giovanni Aricò, commissario straordinario, (a titolo gratuito), del centro che sembra tornare a brillare, dopo gli anni bui della chiusura. La comitiva dei nostri anziani intorno alle 11 era già ad Agrigento, nei pressi dello splendido mare di San Leone. “Quella di oggi (ieri, ndr) è stata una bella occasione di svago, divertimento e cultura tra paesaggi naturali e monumenti di ineguagliabile pregio della nostra Sicilia.

Ma soprattutto è stata un’esperienza unica per far stare assieme in armonia tante belle persone”, dice con soddisfazione Enzo Di Miceli, uno dei soci più attivi del centro ricreativo. In effetti, una passeggiata dalla Conca d’Oro fino alla Valle dei templi, come altro potrebbe commentarsi? Se a ciò si aggiunge che i partecipanti non hanno avuto alcun costo, sono stati a pranzo ospiti di un ristorante nei pressi dell’incantevole Scala dei Turchi, e per ben due ore hanno pure ballato senza sosta, si capisce la felicità per aver vissuto un giorno diverso.

A sera, tutti di nuovo a Monreale. “Non uscivo da Palermo dai tempi del mio viaggio di nozze, più di cinquant’anni fa”, ha sussurrato una signora alla vicina di posto, sul pullman. Di certo, sebbene possa apparire incredibile, in molti fino ad ieri non avevano mai fatto una gita così. Soddisfatto l’assessore Sandro Russo che ha accompagnato i partecipanti: “Sono davvero contento che questa sia stata una gran bella giornata per oltre 240 anziani. È stata una scommessa vincente, per la quale ringrazio la caparbietà innanzitutto del commissario Giovanni Aricó. Ovviamente esprimo gratitudine anche per i nostri uffici e per quanti hanno collaborato”. Anche Gino ed Eleonora Campanella della Conca d’Oro viaggi di Monreale hanno mostrato il loro entusiasmo per la perfetta riuscita.

Ed Eleonora ha detto: “Siamo fieri di aver collaborato con il comune e il centro anziani in questa occasione di festa per tante persone”. Raggiante il commissario Aricó: “ci abbiamo creduto tanto, anche quando più di qualcuno non ne era convinto. Abbiamo organizzato una gran bella gita usando i soldi che lo Stato da tanti anni destina in favore della terza età e che spesso non sono stati usati a tal fine. C’è gente che ha faticato una vita, senza avere avuto mai una pausa o uno svago. Adesso meritano di vivere una stagione più rilassata, felice e piena di occasioni per sentisi utili e importanti. Ringrazio chi mi ha collaborato, primi fra tutti gli amici Enzo Di Miceli e Silvano Intravaia. Questa è una formula che merita di essere periodicamente ripetuta”.