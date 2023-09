Consiglio comunale, approvato ieri sera il regolamento per l’istituzione dell’Ispettore ambientale

Consiglio comunale, approvato ieri sera il regolamento per l’istituzione dell’Ispettore ambientale

Suo compito sarà quello di intensificare le attività di prevenzione

MONREALE, 27 settembre – Il Consiglio comunale, nella seduta di ieri sera, su proposta degli assessori Antonella Giuliano -Igiene Urbana e Giuseppe Di Verde -Polizia Municipale, ha approvato il regolamento per l'istituzione della figura dell'ispettore ambientale.

Questo avrà il compito di intensificare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al fine consentire ai cittadini e alle imprese di effettuare una corretta raccolta differenziata e di contribuire alla difesa del suolo, del paesaggio e più in generale alla tutela del territorio.

Importante deterrente contro l’abbandono dei rifiuti. Soddisfazione per questo importante risultato è stato espresso da entrambi gli assessori che attraverso la collaborazione dei settori Ambiente e Polizia Municipale hanno fatto fronte comune per risolvere uno dei problemi che riguarda il decoro della città per portare a compimento un importante strumento di prevenzione . “Siamo certi – hanno dichiarato gli assessori – che questo contribuirà a garantire un innalzamento degli indici della raccolta differenziata”.