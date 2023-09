Erogazione idrica, si va verso il ritorno alla normalità

Ancora 24 ore di disagi, poi la distribuzione dovrebbe tornare normale. Protezione Civile al lavoro per rifornire un centinaio di famiglie

MONREALE, 29 settembre – Ci vorranno almeno altre 24 ore prima che la situazione idrica possa tornare definitivamente alla normalità. Gli sforzi enormi compiuti dalle squadre dei tecnici che hanno lavorato e stanno tuttora lavorando, quindi, dovrebbero dare i propri frutti entro breve tempo.

Purtroppo, nel corso della realizzazione degli interventi, la situazione è emersa in tutta la sua gravità e si è rivelata ben più grave del previsto. In pratica, si è guastata una pompa che tirava l'acqua da uno dei pozzi Boara ed è stato necessario sostituirla. Le operazione di montaggio della nuova pompa, quindi, hanno comportato un notevole allungamento dei tempi, che tra l'altro, ha obbligato gli addetti ai lavori ad effettuare alcune difficili manovre per cercare di allargare quanto più possiible la platea dei beneficiari del servizio.

Frattanto, però, l'amministrazione comunale, sotto il coordinamento del sindaco Alberto Arcidiacono e degli assessori ai Servizi a Rete, Rosanna Giannetto e alla Protezione Civile, Giuseppe Di Verde, ha provveduto a fornire assistenza alla popolazione, impegnando la squadra di Protezione Civile comunale, per rifornire un centinaio di famiglie che erano in notevole difficoltà e che sono state aiutate ad affrontare questi grossi disagi.

Le operazioni di rifornimento sono state validamente coadiuvate dalla ssociazioni di Protezione civile, Overland ed Evergreen.

“Comprendiamo i disagi della gente, per i quali ci scusiamo – fa sapere l'assessore alla Protezione Civile, Giuseppe Di Verde – Purtroppo ci siamo trovati di fronte una situazione ben più grave di quanto si potesse immaginare, alla quale abbiamo fatto fronte con grande senso di responsabilità e ettendo in campo il tenace lavoro dei tecnici. Entro la fine del weekend, fortunatamente, la situazione dovrebbe tornare alla normalità”.