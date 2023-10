Parcheggio comunale, inaugurato oggi l’impianto automatizzato e di video sorveglianza

Si tratta del primo di tanti sistemi di video controllo della città

MONREALE, 2 ottobre – Inizia dal parcheggio comunale il sistema di video sorveglianza della città. E’ stato inaugurato questa mattina dal sindaco Alberto Arcidiacono l’impianto automatizzato e di video sorveglianza del parcheggio comunale di Contrada “Cirba”.

Si tratta del primo di tanti sistemi di video controllo della città che verrà effettuato attraverso una serie di telecamere che controlleranno tutta l’area giorno e notte e che prevede una gestione dei parcheggi oculata e trasparente. Il sistema infatti consta del pagamento automatizzato con bancomat e carta di credito, lettura delle targhe, abbonamenti diurni e notturni.

Nell’impianto saranno impegnati dipendenti comunali e gli operatori della cooperativa che gestisce i parcheggi. All'inaugurazione hanno preso parte, fra gli altri, l’assessore alle Finanze Luigi D’Eliseo che ha espresso soddisfazione per questo nuovo sistema che consentirà un maggiore introito per le casse comunali, il dirigente del settore Finanze Pietro Bevilacqua che ha predisposto tutti gli adempimenti amministrativi per la realizzazione di questo ambizioso progetto e una rappresentanza di dipendenti comunali.

Anche l’assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Di Verde si è complimentato per l’iniziativa che porterà dei benefici alla sicurezza e viabilità cittadina. Il sistema è già operativo. Oltre alle numerose telecamere installate, sono stati inseriti sia all’ingresso che all’uscita e in diverse zone del parcheggio, cartelli informativi sui costi. La tariffe si possono trovare anche sul sito internet www.comune.monreale.pa.it.