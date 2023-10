Si è spento Carlo Giannetto, è stato ''la pallavolo'' a Monreale

Ha lottato contro una breve malattia. Aveva 77 anni

MONREALE, 4 ottobre – Lutto nel mondo dello sport cittadino. Si è spento oggi all'età di 77 anni il professore Carlo Giannetto, storico insegnante di educazione fisica, ma soprattutto “anima” della pallavolo monrealese.

Da qualche mese lottava contro una malattia, che ne ha progressivamente fiaccato le condizioni di salute, fino al decesso avvenuto oggi nell'ospedale Villa Sofia di Palermo.

Carlo Giannetto, per diversi decenni è stato il principale esponente della pallavolo monrealese, disciplina che ha curato fin dalla gioventù, diventando uno degli allenatori più preparati e conosciuti nell'ambito del volley siciliano.

Diverse le generazioni di monrealesi che hanno praticato la pallavolo sotto la sua guida. Per diversi anni, inoltre, è stato insegnante di educazione fisica al liceo di Monreale, instradando verso la pratica sportiva decine e decine di giovani.

Negli ultimi anni aveva lasciato la panchina, passando alla gestione della sua società, che con una sigla ne portava il nome: la New Gi.Ca. Monreale. Un club che ha calcato e sta ancora calcando con onore le scene del volley dilettantistico regionale.

Indimenticabile per gli sportivi monrealesi la promozione in Seire C, avvenuta nello scorso mese di maggio al cospetto del Volley Bagheria, in un'appassionante finale playoff.

Carlo Giannetto, inoltre, era il padre di Rosanna, attuale assessore ai Servizi a Rete del Comune di Monreale, nonché di Ninni, ex consigliere comunale.

Ai familiari di Carlo Giannetto le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale New