La SP57 è insicura, i cittadini chiedono interventi

Un comitato ha manifestato in via Valle Paradiso

MONREALE, 7 ottobre – La SP57 che collega Palermo a San Martino delle Scale è insicura e spesso è stata teatro di gravi incidenti, oltre che teatro di caduta massi, frane e di alberi che si spezzano con le raffiche di vento.

Per questo ieri un comitato spontaneo ha manifestato sulla provinciale all’altezza dell’ingresso per via Valle Paradiso. Chiede interventi urgenti e soprattutto efficaci per non dover lamentare più questi gravi situazioni di pericolo.

Questo giornale, in diverse circostanze, ha dovuto raccontare tante disavventure occorse agli utenti della strada, dai pendolari che ogni giorno si postano in direzione del capoluogo, ai residenti che più di una volta sono stati testimoni di tragedie sfiorate.

I cittadini chiedono di intervenire, prima che sia troppo tardi. La loro azione è stata indirizzata alle amministrazioni comunali di un territorio di confine fra Monreale e Palermo, ma ovviamente, trattandosi di una SP, loro interlocutore è anche la città metropolitana di Palermo.