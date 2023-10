Si è spenta Anna Termini, storica commerciante monrealese

Ha condotto per oltre sessant'anni il negozio “Alta Moda” di piazzetta Vaglica

MONREALE, 10 ottobre – Lutto nel mondo del commercio monrealese. Si è spenta oggi, all'età di 79 anni, Anna Termini, titolare dello storico negozio di abbigliamento e stoffe “Alta Moda” di piazzetta Vaglica.

Le sue condizioni di salute erano precipitate improvvisamente nello scorso mese di giugno, per poi segnare un insperato miglioramento, dopo una decina di giorni. Qualche giorno fa, però, purtroppo, un successivo peggioramento che, dopo un po', si è rivelato fatale.

Anna Termini è stata una persona universalmente conosciuta e stimata a Monreale, per aver condotto, come detto, per oltre sessant'anni, la sua attività commerciale.

È stata una donna energica e fattiva, che ha profuso molte delle sue energie anche nel mondo dello sport, avendo guidato per tanti anni lo storico “MotoClub Monreale” di piazza Fedele, al fianco del figlio Totò Modica, pluricampione di enduro. E' stata anche delegato provinciale della Federazione motociclistica, oltre che rappresentante della sezione femminile.

Sempre sorridente, pronta al dialogo, è sempre stata un valido punto di riferimento non soltanto per la sua famiglia.

Nel gennaio del 2017 era stata insignita del premio “Il Bisanzio”, organizzato da MonrealeNews, come riconoscimento per la sua carriera nel mondo del commercio, nel corso di una cerimonia (alla quale si riferisce la foto), che si era svolta a Villa Savoia, alla presenza dell'amministrazione comunale di allora.

I funerali si svolgeranno domani, 11 ottobre, alle 10,30 nella chiesa di Santa Teresa a Monreale.

Alla famiglia Termini-Modica le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.