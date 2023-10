Incendio di luglio, una nuova cucina sarà acquistata per una delle famiglie danneggiate

Ad agosto era avvenuta l'assegnazione di un immobile confiscato

MONREALE, 17 ottobre – Una nuova cucina sarà acquistata a breve per l'alloggio di via Provinciale, a Pioppo, assegnato dal comune di Monreale a una delle famiglie che ha perso la propria casa durante gli incendi del 24 e 25 luglio scorso. Ad agosto il sindaco Alberto Arcidiacono aveva assegnato temporaneamente alle famiglie evacuate e che non avevano trovato altra sistemazione, degli immobili confiscati.

L’amministrazione, a seguito dei roghi, si era attivata richiedendo all’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, la consegna di alcuni appartamenti abitabili, oggetto di confisca definitiva ma non ancora nella disponibilità del Comune.

A fronte dell’immediata consegna degli immobili da parte dell’ANBSC e delle relazioni redatte dal Servizio Protezione Civile del Comune di Monreale e del Servizio Solidarietà Sociale in merito, rispettivamente, ai danni riportati dalle abitazioni e alla situazione economica delle famiglie interessate, la Giunta ne ha deliberato l’assegnazione, assumendo anche l’onere delle spese relative all’attivazione delle utenze elettriche e idriche e del trasloco dei nuclei familiari.